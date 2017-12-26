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Лавров и Тиллерсон договорились развивать диалог по стратегической стабильности
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    Лавров и Тиллерсон договорились развивать диалог по стратегической стабильности

    20:13  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:42  26 Декабря 2017
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    Лавров и Тиллерсон договорились развивать диалог по стратегической стабильности

    Москва, 26 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которых приняли решение активизировать диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

    «При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что в ходе переговоров Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию на Украине в контексте реализации минских соглашений, а также отметили необходимость использования двустороннего канала консультаций между Россией и США, что будет способствовать решению спорных вопросов, которые возникают в работе контактной группы и «нормандского формата».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #лавров #тиллерсон
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