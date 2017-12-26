Лавров и Тиллерсон договорились развивать диалог по стратегической стабильности

Москва, 26 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры, в ходе которых приняли решение активизировать диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«При обсуждении двусторонних отношений Лавров и Тиллерсон условились активизировать диалог по актуальным проблемам в сфере стратегической стабильности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в ходе переговоров Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию на Украине в контексте реализации минских соглашений, а также отметили необходимость использования двустороннего канала консультаций между Россией и США, что будет способствовать решению спорных вопросов, которые возникают в работе контактной группы и «нормандского формата».