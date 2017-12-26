Путин повысил зарплаты российским судьям на 4%

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года должностных окладов судьям всех уровней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, заработная плата судей всех уровней с начала 2018 года вырастет на 4%. Для обеспечения исполнения указа Владимир Путин поручил правительству проработать финансовую сторону данного вопроса.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил кабинету министров разобраться с каждым инцидентом, связанным с задержкой зарплат на российских предприятиях. По словам премьер-министра, за минувший год удалось урегулировать несколько резонансных случаев с задержками зарплат, однако остались предприятия, на которых работники до сих пор не получили заработанные деньги.