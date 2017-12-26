Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям на 4%
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин повысил зарплаты российским судьям на 4%

    20:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:19  26 Декабря 2017
    255

    Путин повысил зарплаты российским судьям на 4%

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года должностных окладов судьям всех уровней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно тексту указа, заработная плата судей всех уровней с начала 2018 года вырастет на 4%. Для обеспечения исполнения указа Владимир Путин поручил правительству проработать финансовую сторону данного вопроса.

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил кабинету министров разобраться с каждым инцидентом, связанным с задержкой зарплат на российских предприятиях. По словам премьер-министра, за минувший год удалось урегулировать несколько резонансных случаев с задержками зарплат, однако остались предприятия, на которых работники до сих пор не получили заработанные деньги.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #судьи #зарплаты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        119
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        781
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        286
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        196