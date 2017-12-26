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Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии
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    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

    20:09  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:34  26 Декабря 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 26 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщили представители российского внешнеполитического ведомства.

    В рамках диалога дипломаты обсудили текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике, а также рассмотрели подготовку к проведению Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

    «Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба может встретиться 27 декабря с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Автор: Алексей Громов
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    #лавров #тиллерсон
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