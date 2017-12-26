Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 26 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщили представители российского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога дипломаты обсудили текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике, а также рассмотрели подготовку к проведению Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

«Рассматривались дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба может встретиться 27 декабря с главой МИД России Сергеем Лавровым.