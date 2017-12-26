Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до 15 февраля 2018 года разработать комплекс мер, направленных на поддержку развития работающего на СПГ транспорта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Речь идет о городском и грузовом транспорте, судах и тяговом подвижном составе.

«Разработать и утвердить комплекс мероприятий по поддержке развития транспорта, работающего на сжиженном газе… использования карьерной и сельскохозяйственной техники, а также развития заправочной и сервисной инфраструктуры для обслуживания техники, использующей сжиженный газ в качестве моторного топлива», — указано в документе.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин поручил кабмину проработать вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ).