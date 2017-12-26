Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster
Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина

    20:02  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:02  26 Декабря 2017
    85

    Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина

    Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны до 15 февраля 2018 года разработать комплекс мер, направленных на поддержку развития работающего на СПГ транспорта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

    Речь идет о городском и грузовом транспорте, судах и тяговом подвижном составе.

    «Разработать и утвердить комплекс мероприятий по поддержке развития транспорта, работающего на сжиженном газе… использования карьерной и сельскохозяйственной техники, а также развития заправочной и сервисной инфраструктуры для обслуживания техники, использующей сжиженный газ в качестве моторного топлива», — указано в документе.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин поручил кабмину проработать вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ).

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #спг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        119
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        781
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        286
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        196