Армия Сирии подтвердила, что боевики сбили военный самолет в провинции Хама

Дамаск, 26 декабря. Сирийские вооруженные силы подтвердили, что боевики сбили военный самолет на севере провинции Хама. В результате погиб пилот, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Ранее сообщалось, что боевики группировки «Джейш Идлиб», которая входит в состав «Свободной сирийской армии», заявили о сбитом самолете армии Сирии в окрестностях Абу-Дали.

Боевики заявляли, что экипаж самолета L-39 «Альбатрос» попал в плен. Авиация армии Сирии использует учебно-боевые самолеты в качестве штурмовика.