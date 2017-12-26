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Армия Сирии подтвердила, что боевики сбили военный самолет в провинции Хама
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    Армия Сирии подтвердила, что боевики сбили военный самолет в провинции Хама

    19:51  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:13  26 Декабря 2017
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    Армия Сирии подтвердила, что боевики сбили военный самолет в провинции Хама

    Дамаск, 26 декабря. Сирийские вооруженные силы подтвердили, что боевики сбили военный самолет на севере провинции Хама. В результате погиб пилот, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

    Ранее сообщалось, что боевики группировки «Джейш Идлиб», которая входит в состав «Свободной сирийской армии», заявили о сбитом самолете армии Сирии в окрестностях Абу-Дали.

    Боевики заявляли, что экипаж самолета L-39 «Альбатрос» попал в плен. Авиация армии Сирии использует учебно-боевые самолеты в качестве штурмовика.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #хама #самолет #саа #сса
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