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Сирия не стала «вторым Афганистаном»: эксперт об итогах военной операции России
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    Сирия не стала «вторым Афганистаном»: эксперт об итогах военной операции России

    20:38  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:39  26 Декабря 2017
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    Сирия не стала «болотом» и «вторым Афганистаном»: об итогах военной операции России

    В постановлении Совета Федерации по итогам «правительственного часа» с участием Министра иностранных дел России Сергеем Лавровым сенаторы отметили, высокий профессионализм российских военнослужащих, участвовавших в военной операции России в Сирии:

    «Итоги военной операции, главной целью которой был разгром террористических группировок в Сирии, — свидетельство высокопрофессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, с опорой на эффективную дипломатическую поддержку» — говорится в постановлении.

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), давая оценку действиям российских военных в Сирии, обратил внимание на то, что в сентябре 2015-го года  вооруженные группировки, действовавшие против правительства Башара Асада, были под Дамаском:

    «И законно избранный президент, и правительство Сирии были под угрозой уничтожения со стороны боевиков. И в это время в соответствии со всеми международными нормами и внутренними нормами России было принято решение ввести в Сирию воздушную группу и соответствующие подразделения, которые смогли остановить этот дикий процесс и переломить ситуацию. Это показывает, насколько было тяжело, и насколько профессионально российские военнослужащие закончили выполнять свою задачу в этом году».

    Сирия не стала «болотом» и «вторым Афганистаном»: об итогах военной операции России

    Как напомнил эксперт, многие недоброжелатели предрекали России, что она «завязнет в болоте», и Сирия станет для нее «вторым Афганистаном»:    

    «Но профессионализм наших военных, переломив ситуацию, привел к победе над ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). И это могло произойти только благодаря нашим военнослужащим, потому что только наши военные советники смогли реформировать и обучить сирийские правительственные войска. Поддержку с воздуха профессионально могли осуществлять только наши Воздушно-космические силы. Боевые цели уничтожались профессиональными боевыми пусками моряков-подводников и надводников, стратегической авиацией, которая была на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и так далее. Представители такого спектра военных профессий в совокупности выполняли боевые задачи только на оценку «отлично», что и привело к результатам сегодняшнего года».

    Эксперт, тем не менее, отметил, что, если говорить реально, этот год был с боевой точки зрения не очень простым:

    «Динамику наступления надо было выстроить в таком темпе и в таких направлениях, чтобы обеспечить именно результативность нанесения ударов по боевикам. Это смогли сделать в этом году. Особенно движения, связанные с магистралью на Дейр-эз-Зор, и именно деблокирование этого чрезвычайно важного города, который более трех лет находился в осаде и не пал. Его подпитывали гуманитарной помощью наши Воздушно-космические силы. Так что, если мы говорим о результатах 2017-го года, то, конечно, надо отдать должное героизму и профессионализму наших летчиков, которые обеспечивали и на поле боя и в тылу эту победу».

    Сирия не стала «болотом» и «вторым Афганистаном»: об итогах военной операции России

    Эксперт считает, что Россия одержала в Сирии достойную победу:

    «Ее пытаются украсть, ее пытаются приписать другим, но это выглядит чрезвычайно натянуто и неестественно. Все понимают, что именно Россия смогла победить «Исламское государство» в Сирии, и наш верховный главнокомандующий Владимир Путин прибыл на российскую базу в Сирии Хмеймим для того, чтобы принять парад победителей и отдать приказ на вывод значительной части российского контингента из Сирийской Арабской Республики».

    По мнению нашего собеседника, самое главное, что, ведя активные боевые действия, Россия ни на минуту не забывала о большой дипломатической работе, которая должна была обеспечить после завершения боевых действий и перевод сирийского конфликта в политическую плоскость:

    «И даже во время скоординированных действий с администрацией президента Соединенных Штатов Америки, Пентагоном и Госдепом все равно наши дипломаты позволяли выстраивать отношения, которые позволяли двигаться вперед. Конечно, тут еще надо отметить политическое руководство России, которое смогло выдержать определенный внешнеполитический вектор по отношению к Сирии. И как результат: мы сегодня подводим итоги завершения календарного года, отмечая успехи на сирийской земле, прежде всего, военнослужащих наших Вооруженных сил».     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #вкс рф #военная операция россии в сирии
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