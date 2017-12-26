Экс-дипломат: США используют Украину в своих целях

Киев, 26 декабря. Решение Вашингтона о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin свидетельствует о том, что «США используют Украину в своих целях». Об этом заявил бывший директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Ранее стало известно, что администрация президента США одобрила план по предоставлению Украине противотанковых комплексов Javelin. По предварительным данным, Киев получит 210 ракет и 35 пусковых комплексов на сумму 47 миллионов долларов

По его словам, решение предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin принято в интересах военно-промышленного комплекса США, а также не предполагает поддержку Киева.

«Если бы американцы хотели помочь, то они бы настроили производство и модернизацию наших РПГ, которые наши бойцы прекрасно знают и владеют ими. Потому что «Джавелинами» еще нужно научить пользоваться», — сказал Волошин.

Он также добавил, что помимо самого комплекса нужны боеприпасы и комплектующие, которые производятся только в США. Кроме того, украинским военным потребуется время, чтобы научиться использовать противотанковые комплексы Javelin, что также предполагает серьезные затраты.