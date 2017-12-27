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Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия
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    Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

    10:22  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:22  27 Декабря 2017
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    Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

    Москва, 27 декабря. Министерство обороны России сообщило об 11 случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предоставил информацию о том, что за прошедшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен пять раз в провинциях Хомс (1), Дамаск (1) и Алеппо (3). Наблюдатели из Турции сообщили о шести фактах стрельбы в провинциях Дамаск (1) и Идлиб (5). Отмечается, что беспорядочную стрельбу вели преимущественно боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Департамент информации Минобороны РФ сообщает, что российские военнослужащие продолжают вести переговоры с представителями населенных пунктов и лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск и Алеппо о присоединении к режиму прекращения огня.

    Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #минобороны рф #перемирие #джебхат ан-нусра
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