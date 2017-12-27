Сирия: за сутки боевики более десяти раз нарушили режим перемирия

Москва, 27 декабря. Министерство обороны России сообщило об 11 случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предоставил информацию о том, что за прошедшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен пять раз в провинциях Хомс (1), Дамаск (1) и Алеппо (3). Наблюдатели из Турции сообщили о шести фактах стрельбы в провинциях Дамаск (1) и Идлиб (5). Отмечается, что беспорядочную стрельбу вели преимущественно боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Департамент информации Минобороны РФ сообщает, что российские военнослужащие продолжают вести переговоры с представителями населенных пунктов и лидерами вооруженных формирований в провинциях Эль-Кунейтра, Хомс, Хама, Дамаск и Алеппо о присоединении к режиму прекращения огня.

1 Организация запрещена на территории РФ.