Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области
Новости Сирии
Сирия принимает беженцев: корреспондент ФАН посетил лагерь в Хасаке, куда прибыли десятки семей из Ирака
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия принимает беженцев: корреспондент ФАН посетил лагерь в Хасаке, куда прибыли десятки семей из Ирака

    12:00  28 Декабря 2017
    292

    Лагерь Аль-Хол

    В лагерь для беженцев Аль-Хол в провинции Хасака прибыли десятки семей из Ирака. Жители были вынуждены бежать от ожесточенных боевых действий, которые развернулись на северо-западе их страны между остатками отрядов «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в РФ) с одной стороны и правительственными войсками, поддерживаемыми шиитскими ополченческими отрядами Сил народной мобилизации, с другой. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил лагерь, где взял интервью у нескольких переселенцев, после чего прислал эксклюзивные кадры в нашу редакцию.

    Иракские беженцы, проживавшие на юге провинции Ниневия, где все еще сохраняется высокая активность террористов ИГИЛ1, нашли безопасное пристанище в лагере Аль-Хол, находящемся в 35 километрах к юго-востоку от города Хасака. По прибытии всем нуждающимся была оказана медицинская помощь, также всем переселенцам раздали горячую еду. Как можно увидеть на видео, записанном нашим корреспондентом, среди беженцев большое количество детей.

    Лагерь Аль-Хол

    Один из иракских переселенцев признался в интервью нашему репортеру, что очень скучает по родной стране и надеется на скорое восстановление мирной жизни в ней. Также он рассказал о тяжелой дороге в Сирии, которую он вместе со своими родными прошли пешком:

    «Я пришел из города Синджар. Дорога сюда заняла три дня пешком. На блокпосту мы провели четыре дня. Путь сюда нас неимоверно утомил и почти до смерти извел. Террористы ИГИЛ долго не хотели выпускать нас».

    Иракские беженцы рассказали ФАН о тяжелой дороге в Сирию

    В этом лагере также находятся жители соседней сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где недавно успешно завершилась масштабная военная операция ВКС РФ и правительственной армии САР против боевиков ИГ1. Таким образом, уже очень скоро они наконец смогут отправиться домой.

    В свое время лагерь Аль-Хол стал убежищем для жителей иракского города Мосул, штурм которого продолжался на протяжении долгих месяцев — с октября 2016-го до июля этого года. В результате операции, в которой принимали активное участие силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, город понес колоссальный ущерб и был практически полностью разрушен ударами авиации США и их союзников. Из-за этого часть беженцев из Мосула до сих пор вынуждена жить в лагере на территории Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #игил #мосул #ирак #дейр-эз-зор #хасака #аль-хол
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        156
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        2333
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        471
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        9288