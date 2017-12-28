Сирия принимает беженцев: корреспондент ФАН посетил лагерь в Хасаке, куда прибыли десятки семей из Ирака

В лагерь для беженцев Аль-Хол в провинции Хасака прибыли десятки семей из Ирака. Жители были вынуждены бежать от ожесточенных боевых действий, которые развернулись на северо-западе их страны между остатками отрядов «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в РФ) с одной стороны и правительственными войсками, поддерживаемыми шиитскими ополченческими отрядами Сил народной мобилизации, с другой. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил лагерь, где взял интервью у нескольких переселенцев, после чего прислал эксклюзивные кадры в нашу редакцию.

Иракские беженцы, проживавшие на юге провинции Ниневия, где все еще сохраняется высокая активность террористов ИГИЛ1, нашли безопасное пристанище в лагере Аль-Хол, находящемся в 35 километрах к юго-востоку от города Хасака. По прибытии всем нуждающимся была оказана медицинская помощь, также всем переселенцам раздали горячую еду. Как можно увидеть на видео, записанном нашим корреспондентом, среди беженцев большое количество детей.

Один из иракских переселенцев признался в интервью нашему репортеру, что очень скучает по родной стране и надеется на скорое восстановление мирной жизни в ней. Также он рассказал о тяжелой дороге в Сирии, которую он вместе со своими родными прошли пешком:

«Я пришел из города Синджар. Дорога сюда заняла три дня пешком. На блокпосту мы провели четыре дня. Путь сюда нас неимоверно утомил и почти до смерти извел. Террористы ИГИЛ долго не хотели выпускать нас».

В этом лагере также находятся жители соседней сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где недавно успешно завершилась масштабная военная операция ВКС РФ и правительственной армии САР против боевиков ИГ1. Таким образом, уже очень скоро они наконец смогут отправиться домой.

В свое время лагерь Аль-Хол стал убежищем для жителей иракского города Мосул, штурм которого продолжался на протяжении долгих месяцев — с октября 2016-го до июля этого года. В результате операции, в которой принимали активное участие силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, город понес колоссальный ущерб и был практически полностью разрушен ударами авиации США и их союзников. Из-за этого часть беженцев из Мосула до сих пор вынуждена жить в лагере на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.