Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Hyundai опубликовала новогодний тизер хэтчбека Veloster
Новороссия
В ДНР рассказали, как решить вопрос освобождения пленных
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В ДНР рассказали, как решить вопрос освобождения пленных

    19:15  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  26 Декабря 2017
    293

    Принятие Украиной закона об амнистии позволит решить вопрос освобождения пленных — МИД ДНР

    Донецк, 26 декабря. Принятие украинскими властями законов об амнистии и особом статусе Донбасса позволит урегулировать вопрос освобождения пленных. Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

    По словам дипломата, проблема амнистии находится на стыке политического и гуманитарного треков. Однако в том случае, если вышеуказанные законы будут приняты, произойдет окончательный обмен пленными.

    «Уже не будет причин задерживать и удерживать наших граждан... Закон об особом статусе в третьей статье как раз содержит норму об амнистии и недопущении преследования лиц. Вступая в силу, этот закон решает все остальные вопросы», — цитирует ее слова РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава ДНР Александр Захарченко принял решение помиловать задержанных украинских силовиков (перед последующим обменом пленными с Киевом).

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #донбасс #украина #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        В МИД РФ назвали условия возвращения России в СЦКК в Донбассе

        21:21   26 Декабря 2017
        119
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        781
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        286
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        196