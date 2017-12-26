В ДНР рассказали, как решить вопрос освобождения пленных

Донецк, 26 декабря. Принятие украинскими властями законов об амнистии и особом статусе Донбасса позволит урегулировать вопрос освобождения пленных. Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По словам дипломата, проблема амнистии находится на стыке политического и гуманитарного треков. Однако в том случае, если вышеуказанные законы будут приняты, произойдет окончательный обмен пленными.

«Уже не будет причин задерживать и удерживать наших граждан... Закон об особом статусе в третьей статье как раз содержит норму об амнистии и недопущении преследования лиц. Вступая в силу, этот закон решает все остальные вопросы», — цитирует ее слова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава ДНР Александр Захарченко принял решение помиловать задержанных украинских силовиков (перед последующим обменом пленными с Киевом).