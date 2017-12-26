Хакер разработал приложение для взлома iPhone X

Москва, 26 декабря. Программист Джонатан Левин разработал программу LiberiOS для взлома iPhone X, которая позволяет получить доступ к файловой системе смартфона. Об этом сообщает портал Redmond Pie.

Для создания LiberiOS Левин использовал уязвимость в iOS 11.1.2, которую ранее обнаружил сотрудник Google Иэн Бир. LiberiOS можно также использовать для взлома iPhone, iPad и iPod Touch, в которых используется операционная система iOS 11.0.

LiberiOS действует только до выключения смартфона, поэтому после перезагрузки смартфона взлом необходимо производить повторно. Взламывая устройство, пользователь нарушает соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание устройства.

Стоит отметить, что операция взлома дает доступ к файловой системе смартфона. Однако взлом аппарата является нарушением пользовательского соглашения с Apple, после чего обладатель гаджета лишается права на гарантийное обслуживание.