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Россия
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Технологии
Хакер разработал приложение для взлома iPhone X
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    Хакер разработал приложение для взлома iPhone X

    18:54  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:54  26 Декабря 2017
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    Хакер разработал приложение для взлома iPhone X

    Москва, 26 декабря. Программист Джонатан Левин разработал программу LiberiOS для взлома iPhone X, которая позволяет получить доступ к файловой системе смартфона. Об этом сообщает портал Redmond Pie.

    Для создания LiberiOS Левин использовал уязвимость в iOS 11.1.2, которую ранее обнаружил сотрудник Google Иэн Бир. LiberiOS можно также использовать для взлома iPhone, iPad и iPod Touch, в которых используется операционная система iOS 11.0.

    LiberiOS действует только до выключения смартфона, поэтому после перезагрузки смартфона взлом необходимо производить повторно. Взламывая устройство, пользователь нарушает соглашение с Apple и лишается права на гарантийное обслуживание устройства.

    Стоит отметить, что операция взлома дает доступ к файловой системе смартфона. Однако взлом аппарата является нарушением пользовательского соглашения с Apple, после чего обладатель гаджета лишается права на гарантийное обслуживание.

    Автор: Алексей Громов
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    #apple #iphone #ipad #ipod touch #liberios
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