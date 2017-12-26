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Общество
Назван размер компенсации семьям погибших при наезде автобуса в Москве
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    Назван размер компенсации семьям погибших при наезде автобуса в Москве

    19:05  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:05  26 Декабря 2017
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    Назван размер компенсации семьям погибших при наезде автобуса в Москве

    Москва, 26 декабря. Родственники погибших в результате аварии на Славянском бульваре в Москве получат по миллиону рублей, пострадавшие получат компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Документ, одобренный мэром Сергеем Собяниным, был опубликован на официальном портале мэрии российской столицы.

    Кроме того, власти выплатят по 100 тысяч рублей пострадавшим, которым помощь была оказана амбулаторно.

    Назван размер компенсации семьям погибших при наезде автобуса в Москве

    Родственникам погибших также возместят траты, связанные с транспортировкой тела для опознания, похоронами за пределами Москвы. Дети погибших также получат дополнительные ежемесячные компенсации.

    Напомним, что 25 декабря автобус врезался в толпу людей в подземном переходе метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #дтп #автобус
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