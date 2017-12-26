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Сирия: боевики в Бейт-Джинн нарушили перемирие и атаковали поселение Харфа
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    Сирия: боевики в Бейт-Джинн нарушили перемирие и атаковали поселение Харфа

    19:17  26 Декабря 2017  /обновлено: 19:17  26 Декабря 2017
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    Сирия: боевики в Бейт-Джинн нарушили перемирие и атаковали поселение Харфа

    Дамаск, 26 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное накануне.

    Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которые ранее согласились капитулировать и эвакуироваться из Бейт-Джинн в Идлиб, менее чем через сутки нарушили соглашение о перемирии.

    Сирийские источники сообщают, что, воспользовавшись прекращением боевых действий, которое продлится 72 часа, исламисты атаковали населенный пункт Харфа, расположенный в 18 километрах от соседней провинции Эль-Кунейтра. Несколько десятков мирных жителей погибло.

    Сирийская армия жестко отреагировала на этот инцидент и нанесла массированный удар по позициям боевиков из тяжелой артиллерии. Отмечается, что провокация со стороны террористов может сорвать перемирие и последующую эвакуацию боевиков. В свою очередь, это приведет к полному уничтожению исламистов в «кармане» Бейт-Джинн.

    Сирия: боевики в Бейт-Джинн нарушили перемирие и атаковали поселение Харфа

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра #бейт-джинн #харфа
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