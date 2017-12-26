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Сильный командир — сильный полк: Клинцевич отреагировал на выдвижение Путина
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    Сильный командир — сильный полк: Клинцевич отреагировал на выдвижение Путина

    20:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:18  26 Декабря 2017
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    Сильный командир — сильный полк: Клинцевич отреагировал на выдвижение Путина на выборы президента РФ

    Москва, 26 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на официальное выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ фразой «Сильный командир — сильный полк».

    Свою точку зрения на это событие парламентарий озвучил в программе «Время покажет» на Первом канале.

    «Я помню, когда я пришел лейтенантом в 97-й парашютный воздушно-десантный полк седьмой дивизий. И так сложились обстоятельства, что там несколько рот, подразделений были, как это принято говорить в армии, залетными.  Пока не пришел Евгений Бочаров, командир полка. И буквально через год у командующего появилась фраза: «Сильный командир — сильный полк». Изменилось все: изменился уровень боевой подготовки, уровень материально-технического снабжения, уровень, связанный с социальной жизнью полка. У людей появился огонек, люди начали работать, люди перестали гонять балду», — заявил Клинцевич.

    Напомним, инициативная группа на собрании во вторник сделала официальное заявление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента России в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #клинцевич #политика
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