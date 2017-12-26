Сильный командир — сильный полк: Клинцевич отреагировал на выдвижение Путина

Москва, 26 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на официальное выдвижение Владимира Путина на выборы президента РФ фразой «Сильный командир — сильный полк».

Свою точку зрения на это событие парламентарий озвучил в программе «Время покажет» на Первом канале.

«Я помню, когда я пришел лейтенантом в 97-й парашютный воздушно-десантный полк седьмой дивизий. И так сложились обстоятельства, что там несколько рот, подразделений были, как это принято говорить в армии, залетными. Пока не пришел Евгений Бочаров, командир полка. И буквально через год у командующего появилась фраза: «Сильный командир — сильный полк». Изменилось все: изменился уровень боевой подготовки, уровень материально-технического снабжения, уровень, связанный с социальной жизнью полка. У людей появился огонек, люди начали работать, люди перестали гонять балду», — заявил Клинцевич.

Напомним, инициативная группа на собрании во вторник сделала официальное заявление о выдвижении действующего главы государства Владимира Путина на выборы президента России в 2018 году.