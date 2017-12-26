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Ученые нашли простой способ продлить жизнь
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    Ученые нашли простой способ продлить жизнь

    18:49  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  26 Декабря 2017
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    Ученые нашли простой способ продлить жизнь

    Нью-Йорк, 26 декабря. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что падение уровня загрязнения воздуха США прямо влияет на увеличение продолжительности жизни людей.

    Эксперты считают, что уменьшение количества твердых частиц в воздухе обеспечивает существенное падение риска преждевременной смертности.

    В ходе исследования изменений концентрации аэрозолей в приповерхностном слое атмосферы над США, которое проходило в период с 1990 по 2012 год, выяснилось, что уровень загрязнения в последние годы значительно уменьшился.

    Для более точных результатов использовались данные сети мониторинга за окружеющей средой Interagency Monitoring of Protected Visual Environments. Ученые связали эти показатели с ожидаемым уровнем смертности при респираторных и сердечно-сосудистых болезнях.

    Резкое улучшение качества окружающей среды эксперты связывают с тем, что в последние годы в атмосферу вбрасывалось меньше количество диоксида азота и окиси углерода, передает издание EurekAlert!.

    Тем не менее ученые напоминают, что загрязнение воздуха уносит больше человеческих жизней, чем войны, насилие или голод.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #здоровье #экология #воздух
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