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Россия
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Общество
Генконструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей» скончался в Петербурге
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    Генконструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей» скончался в Петербурге

    18:45  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:45  26 Декабря 2017
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    Генконструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей» скончался в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 декабря. На 86-м году жизни в Петербурге скончался известный российский ученый и инженер Игорь Баранов. Об этом во вторник сообщили официальные представители компании «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

    Баранов был генеральным конструктором многоцелевых атомных подводных лодок «Гранит» и «Антей».

    «После тяжелой и продолжительной болезни 25 декабря ушел из жизни Игорь Леонидович Баранов. Практически до последних дней он продолжал работать в ЦКБ «Рубин» в должности генконструктора по созданию атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами», — пояснил источник ТАСС.

    Генконструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей» скончался в Петербурге

    Напомним, ранее стало известно о том, что скончались основатель системы поиска авиабилетов Aviasales Константин Калинов и глава Комитета индустриальных телевизионных премий Майя Кобахидзе.

    Автор: Алексей Громов
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    #баранов
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