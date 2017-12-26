Генконструктор атомных подлодок «Гранит» и «Антей» скончался в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. На 86-м году жизни в Петербурге скончался известный российский ученый и инженер Игорь Баранов. Об этом во вторник сообщили официальные представители компании «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Баранов был генеральным конструктором многоцелевых атомных подводных лодок «Гранит» и «Антей».

«После тяжелой и продолжительной болезни 25 декабря ушел из жизни Игорь Леонидович Баранов. Практически до последних дней он продолжал работать в ЦКБ «Рубин» в должности генконструктора по созданию атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами», — пояснил источник ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что скончались основатель системы поиска авиабилетов Aviasales Константин Калинов и глава Комитета индустриальных телевизионных премий Майя Кобахидзе.