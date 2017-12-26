Парковку у Советской площади в Воронеже запретят на 9 месяцев

Воронеж, 26 декабря. Парковку автомобильного транспорта у Советской площади в Воронеже запретят на девять месяцев в связи с проведением работ по благоустройству.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения связаны со вторым этапом работ по благоустройству Советской площади. Планируется, что работы будут закончены спустя девять месяцев. Парковку запретят на участках улиц 25 Октября и Театральной, которые прилегают к Советской площади, в период с 8:00 часов утра 28 декабря 2017 года до 19:00 часов вечера 1 сентября 2018 года.

Власти областного центра приносит местным жителям извинения за временные неудобства и просят учитывать изменения при управление транспортным средством