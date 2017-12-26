В Союзе композиторов рассказали об уникальности Шаинского

Москва, 26 декабря. Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин заявил, что ушедший из жизни композитор Владимир Шаинский был уникальным и нестандартным человеком.

Калимуллин отметил, что Шаинский был блестящим песенным композитором. Его песни были в репертуаре Муслима Магомаева, Анны Герман, Льва Лещенко, Аллы Пугачевой и многих других известных артистов.

«Его уникальность в том, что он писал такие мелодии, которые сразу ложились на слух и сразу запоминались. Все, что он писал, сразу же пела вся страна. Фактически не одно поколение воспитано на этой музыке. Уникальный и нестандартный человек», — сказал Калимуллин в комментарии RT.

Ранее стало известно, что Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в США. Ровно две недели назад Шаинскому исполнилось 92 года. Сын Владимира Шаинского сообщил, что отец скончался в одной из больниц в США после очередной операции. Композитор длительное время страдал от рака желудка.