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Россия
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Общество
В Союзе композиторов рассказали об уникальности Шаинского
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    В Союзе композиторов рассказали об уникальности Шаинского

    18:37  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:37  26 Декабря 2017
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    В Союзе композиторов рассказали об уникальности Шаинского

    Москва, 26 декабря. Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин заявил, что ушедший из жизни композитор Владимир Шаинский был уникальным и нестандартным человеком.

    Калимуллин отметил, что Шаинский был блестящим песенным композитором. Его песни были в репертуаре Муслима Магомаева, Анны Герман, Льва Лещенко, Аллы Пугачевой и многих других известных артистов.

    «Его уникальность в том, что он писал такие мелодии, которые сразу ложились на слух и сразу запоминались. Все, что он писал, сразу же пела вся страна. Фактически не одно поколение воспитано на этой музыке. Уникальный и нестандартный человек», — сказал Калимуллин в комментарии RT.

    Ранее стало известно, что Владимир Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в США. Ровно две недели назад Шаинскому исполнилось 92 года. Сын Владимира Шаинского сообщил, что отец скончался в одной из больниц в США после очередной операции. Композитор длительное время страдал от рака желудка.

    Автор: Алексей Громов
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    #композитор #шаинский #калимуллин
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