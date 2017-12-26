Газа, 26 декабря. Лидер палестинского движения сопротивления ХАМАС Исмаил Хания рассказал о «фрагментированном» признании Иерусалима столицей Израиля.

По данным палестинских информационных порталов Исмаил Хания сообщил, что президент США Дональд Трамп предложил Тель-Авиву частично признать Иерусалим столицей Израиля. Речь идет о пригороде Абу-Дис.

«Фрагментированный» подход подразумевает, что Восточный Иерусалим будет считаться столицей Палестины, отмечается, что мост в Аль-Аксу также будет считаться палестинской территорией.

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о переносе посольства США в Иерусалим вызвало волну протестов и столкновений палестинцев с израильской армией. Против данного решения выступили многие арабские страны, а также европейские партнеры США. Ряд организаций, входящих в Ось сопротивления, призвал арабский мир к началу третьей интифады (восстания).