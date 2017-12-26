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Сирия спокойно встретила Рождество: ФАН публикует видео
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    Сирия спокойно встретила Рождество: ФАН публикует видео

    18:48  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:48  26 Декабря 2017
    796

    Сирия спокойно встретила Рождество: ФАН публикует видео

    Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) прошлась по улицам Старого города в Дамаске после празднования католического Рождества.

    Несмотря на то, что большая часть населения Сирии исповедует ислам, Дамаск хранит множество памятников именно христианской культуры. Прямая улица, название которой по-арабски звучит Мидхат-паша, прямо упоминалась в Библии. Примерно с тех же времен здесь стоит Римская арка.

    Улицы Старого города заполняют сотни мелких лавочек, в которых можно купить все, что угодно. Например, здесь изготавливают и продают чеканку.

    Еще одним символом Старого Дамаска являются ворота Баб-Тума или Ворота Святого Фомы, они находятся на входе в христианский квартал Касаа. На стенах ворот можно увидеть фотографии военных, погибших в борьбе с различными террористическими группировками.

    Трудно себе представить, но еще в прошлое Рождество Касаа и другие районы Старого города подвергались обстрелам боевиков вооруженных группировок, воевавших против правительства Башара Асада.

    Так, 25 декабря в рождественское утро, когда жители Дамаска кроме главного христианского праздника праздновали освобождения от боевиков города Алеппо, вооруженные группировки обстреляли христианский квартал. Жилые кварталы Старого города неоднократно становились целями боевиков. Сейчас об этом напоминают только следы на брусчатке тротуаров и остающиеся блокпосты сирийских правительственных войск. Эта рождественская ночь в Дамаске для всех христиан прошла абсолютно спокойно. Возможно впервые за последние шесть лет.

    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Сирия
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    #сирия #дамаск #старый город
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