СМИ рассказали, как Киев втягивает США в вооруженный конфликт в Донбассе

Киев хочет втянуть США в вооруженный конфликт в Донбассе, сообщают СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «US Decides to Provide Ukraine with Lethal Weapons» («США решили предоставлять Украине смертельное оружие»), опубликованной изданием Strategic culture foundation.

22 декабря пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США намерены предоставить Украине «расширенный оборонный потенциал в рамках усилий по оказанию помощи Украине в наращивании ее долгосрочного оборонного потенциала, защите суверенитета и территориальной целостности, а также сдерживании дальнейшей агрессии».

Среди предоставляемого оружия – противотанковые ракетные комплексы американского производства FGM-148 «Джавелин». В тот же день американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп утвердил план предоставления Киеву смертоносного оружия, в том числе и продажи ракет, хотя Госдеп не упоминал об этом в своем заявлении.

Этот шаг усиливает поддержку армии Украины со стороны США. Ранее США предоставляли Украине некоторое оборудование и проводили обучение солдат, а также позволяли частным компаниям продавать некоторые виды стрелкового оружия, как например винтовки. 20 декабря Госдеп дал официальное разрешение на продажу Украине огнестрельного оружия калибра 12,7 мм и меньше, включая штурмовые винтовки, боевые дробовики, глушители, военные прицелы и пламегасители. Пресс-секретарь Хезер Науэрт заявила, что в этом нет ничего удивительного, поскольку Украина и ранее покупала такое оружие в небольших количествах.

США усилили поддержку украинских военных на фоне дискуссий об отправке миротворцев ООН на восток Украины. Существуют серьезные разногласия относительно того, как и где будут работать миротворцы, и особенно — будут ли они работать только на «линии конфликта» между сепаратистами и правительством. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила о по меньшей мере 1000 нарушениях режима прекращения огня в день в этом месяце.

Этот шаг, скорее всего, еще больше повредит и без того натянутым отношениям Вашингтона и Москвы. Президент России Владимир Путин предупредил о том, что помощь Америки приведет к эскалации конфликта. Вмешательство США лишь сделает конфликт более смертоносным, и Россия будет вынуждена на него отреагировать.

Киев воспримет этот шаг Америки как явное выражение поддержки, что только подтолкнет его занять еще более агрессивную позицию. При наличии американского оружия Украина будет настаивать на военном решении конфликта. США говорят, что это оружие — «оборонительное», но крупнокалиберные винтовки и противотанковое оружие могут быть использованы и для нападения. Украина настолько нестабильна, что никакие положения в договоре о поставках не могут гарантировать, что оружие не попадет не в те руки.

Украина едва ли может оплатить эти поставки. И если платежа не поступит, то как администрация США объяснит необходимость тратить деньги на поставки оружия девятой по объему экспорта оружия стране в мире? Президент Украины Петр Порошенко запустил программу, по которой страна должна войти в «пятерку главных мировых поставщиков оружия». Украина надеется стать крупным экспортером оружия в страны НАТО.

Поставка 35 систем «Джавелин» с 210 ракетами и снайперские винтовки не изменит баланс сил. США могли бы даже поставлять Киеву оружие через Канаду. Но это решение влечет за собой увеличение числа американских военных инструкторов в Украине. За каждой продажей оружия должно следовать обучение. Это еще больше увеличит американское военное присутствие на Украине и, следовательно, сделает США участником гражданской войны. Именно этого и хочет Киев — втянуть США в вооруженный конфликт. США уже используют военно-морской объект в Очакове. Американские военные корабли будут регулярно сбрасывать якоря в украинских портах, инструкторы по обучению работе с системой «Джавелин» будут сопровождаться другими людьми, в том числе переводчиками и гражданским персоналом. Шаг за шагом все больше американцев окажется на Украине.

Решение неизбежно ухудшит американо-российские отношения, которые уже находятся на рекордно низком уровне. Представьте, что было бы, если бы Россия делала то же самое в Канаде, Мексике или на Кубе. США закрыли бы на это глаза? Конечно, нет. Москва должна будет ответить. Например, она могла бы начать поставлять более современное оружие самопровозглашенным республикам на востоке Украины. Все это ведет к нарушению режима прекращения огня на востоке Украины и подрывает шансы на успех минских договоренностей. И это никак не пойдет на пользу США. Оказаться втянутой в очередной конфликт так далеко от своих границ — это последнее, что сейчас нужно Америке.