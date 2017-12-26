Ирак: в провинции Киркук взорвался заминированный автомобиль

Киркук, 26 декабря. В Иракской провинции Киркук произошел террористический акт.

Местные источники в Ираке сообщили, что в провинции Киркук прогремел мощный взрыв, по предварительным данным взорвался заминированный боевиками автомобиль.

На данный момент сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях еще не поступало. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в центре провинции.

Местные источники отмечают, что в Киркуке, контролируемом правительственными войсками Ирака, за последнее время произошло несколько атак со стороны боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.