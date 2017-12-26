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Россия
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Ирак: в провинции Киркук взорвался заминированный автомобиль
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    Ирак: в провинции Киркук взорвался заминированный автомобиль

    18:24  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:31  26 Декабря 2017
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    Ирак: в провинции Киркук взорвался заминированный автомобиль

    Киркук, 26 декабря. В Иракской провинции Киркук произошел террористический акт.

    Местные источники в Ираке сообщили, что в провинции Киркук прогремел мощный взрыв, по предварительным данным взорвался заминированный боевиками автомобиль.

    На данный момент сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях еще не поступало. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в центре провинции.

    Местные источники отмечают, что в Киркуке, контролируемом правительственными войсками Ирака, за последнее время произошло несколько атак со стороны боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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