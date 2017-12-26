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Новости Сирии
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Общество
Масляков назвал смерть Шаинского утратой для КВН
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    Масляков назвал смерть Шаинского утратой для КВН

    18:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  26 Декабря 2017
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    Масляков назвал смерть Шаинского утратой для КВН

    Москва, 26 декабря. Глава Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал смерть известного композитора Владимира Шаинского.

    «Это утрата для Клуба (веселых и находчивых — прим. ред. ФАН) и тех миллионов ребят, которые под его музыку выходят на квновскую сцену и состязаются», — заявил Масляков ТАСС.

    По его словам, музыка Владимира Шаинского всегда дает необходимый заряд на начало. Масляков добавил, что музыка прославленного композитора всегда «будет жить, в том числе и в нашем Клубе». Он также выразил благодарность Шаинскому за его творчество.

    Масляков назвал смерть Шаинского утратой для КВН

    Отметим, что именно Владимир Шаинский написал легендарную мелодию девиза Клуба веселых и находчивых «Мы начинаем КВН».

    Ранее сообщалось, что сын Шаинского Вячеслав рассказал о причинах смерти 93-летнего композитора. 

    Автор: Дима Оленин
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    #квн #масляков #шаинский
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