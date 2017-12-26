Масляков назвал смерть Шаинского утратой для КВН

Москва, 26 декабря. Глава Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал смерть известного композитора Владимира Шаинского.

«Это утрата для Клуба (веселых и находчивых — прим. ред. ФАН) и тех миллионов ребят, которые под его музыку выходят на квновскую сцену и состязаются», — заявил Масляков ТАСС.

По его словам, музыка Владимира Шаинского всегда дает необходимый заряд на начало. Масляков добавил, что музыка прославленного композитора всегда «будет жить, в том числе и в нашем Клубе». Он также выразил благодарность Шаинскому за его творчество.

Отметим, что именно Владимир Шаинский написал легендарную мелодию девиза Клуба веселых и находчивых «Мы начинаем КВН».

Ранее сообщалось, что сын Шаинского Вячеслав рассказал о причинах смерти 93-летнего композитора.