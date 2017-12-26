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Россия
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Глава ДНР Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными
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    Глава ДНР Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными

    18:17  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  26 Декабря 2017
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    Глава ДНР Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными

    Донецк, 26 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских военных, которые в настоящее время содержатся в ДНР, для их последующего обмена с Киевом.

    «Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — отметил глава ДНР.

    Захарченко заключил, что процедура обмена пленными «состоится в среду ориентировочно в 13.00 по московскому времени».

    Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинские власти готовы передать Донецкой и Луганской народным республикем 306 военнопленных в обмен на 74 бойцов ВСУ. 

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что договоренности межу Киевом и ДНР и ЛНР будут реализованы.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс #захарченко #лнр #обмен пленными
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