Глава ДНР Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными

Донецк, 26 декабря. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских военных, которые в настоящее время содержатся в ДНР, для их последующего обмена с Киевом.

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых будем менять», — отметил глава ДНР.

Захарченко заключил, что процедура обмена пленными «состоится в среду ориентировочно в 13.00 по московскому времени».

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинские власти готовы передать Донецкой и Луганской народным республикем 306 военнопленных в обмен на 74 бойцов ВСУ.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что договоренности межу Киевом и ДНР и ЛНР будут реализованы.