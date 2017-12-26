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Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
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    Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи

    17:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  26 Декабря 2017
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    Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи

    Дамаск, 26 декабря. Сирийские курды готовы принять участие в конгрессе национального диалога Сирии только в качестве представителей Федерации северной Сирии (Рожава). Об этом говорится в заявлении непризнанной Демократической федерации северной Сирии.

    «Наше участие в конгрессе должно проходить под эгидой самоуправления демократических и политических сил севера Сирии… В другой форме, в виде отдельных личностей или представителей организаций севера Сирии мы участвовать в конгрессе не будем», — говорится в заявлении.

    Ранее представители сирийской оппозиции заявили, что пока не определились с участием в конгрессе национального диалога Сирии, который должен состояться в Сочи. Представители сирийской оппозиции отметили, что к настоящему моменту не обладают информацией о деталях предстоящего мероприятия, поэтому решение об участии в конгрессе еще не принято.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #курды #сочи #конгресс
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