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Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
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    Главные новости 26 декабря

    19:00  26 Декабря 2017
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    Главные новости 26 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 26 декабря.

    Эксперты российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» огласили результаты анализа обстоятельств ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, где автобус въехал в пешеходный переход. Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве.

    В городе Шахтерске, расположенном на Сахалине, пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили во вторник в центральном районном медицинском учреждении Углегорска. Курившую на балконе сахалинскую пенсионерку сдуло ураганом.

    Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил смерть отца. Сын Шаинского рассказал о причине смерти композитора.

    Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров напомнил, что «страна агрессор» перевела Украине больше денег, чем все кредиты и помощь от международных организаций и Евросоюза вместе взятые. Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые.

    Глава наблюдательного совета украинского Центра свободы слова Елена Бондаренко обвинила Арсения Яценюка и Петра Порошенко в государственной измене. Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене.

    Россия заявила США, что обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений Киеву, об этом сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Россия обеспокоена планами США поставить Украине летальное вооружение — МИД РФ.

    Интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР спала, но провокации продолжаются. Киев отводит от себя подозрения в преступлениях. Украинские дезертиры-десантники расстреляли своих сослуживцев. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН. Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР».

    Народный депутат Украины и бывший командир национального батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил, что предоставление Украине летального оружия приведет к эскалации конфликта. Экс-командир «Айдара» осудил поставки летального оружия Украине.

    Британцы прокомментировали сопровождение российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море кораблем Королевских ВМФ. «Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море.

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку Петра Порошенко о «подлости украинского режима». Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #украина #порошенко #москва #дтп #мид рф #азаров #пушков #айдар #шаинский
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