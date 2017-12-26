Главные новости 26 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 26 декабря.

Эксперты российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ» огласили результаты анализа обстоятельств ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, где автобус въехал в пешеходный переход. Эксперты огласили итоги анализа обстоятельств ДТП автобуса в Москве.

В городе Шахтерске, расположенном на Сахалине, пожилая женщина упала с балкона четвертого этажа из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили во вторник в центральном районном медицинском учреждении Углегорска. Курившую на балконе сахалинскую пенсионерку сдуло ураганом.

Сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил смерть отца. Сын Шаинского рассказал о причине смерти композитора.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров напомнил, что «страна агрессор» перевела Украине больше денег, чем все кредиты и помощь от международных организаций и Евросоюза вместе взятые. Азаров: «Страна агрессор» в 2017 году перечислила Украине больше, чем МВФ и ЕС вместе взятые.

Глава наблюдательного совета украинского Центра свободы слова Елена Бондаренко обвинила Арсения Яценюка и Петра Порошенко в государственной измене. Общественник обвинила Яценюка и Порошенко в государственной измене.

Россия заявила США, что обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений Киеву, об этом сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Россия обеспокоена планами США поставить Украине летальное вооружение — МИД РФ.

Интенсивность обстрелов ДНР и ЛНР спала, но провокации продолжаются. Киев отводит от себя подозрения в преступлениях. Украинские дезертиры-десантники расстреляли своих сослуживцев. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН. Донбасс сегодня: «списание» комбрига, расстрел украинских десантников, зарплаты «боевиков ДНР».

Народный депутат Украины и бывший командир национального батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил, что предоставление Украине летального оружия приведет к эскалации конфликта. Экс-командир «Айдара» осудил поставки летального оружия Украине.

Британцы прокомментировали сопровождение российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море кораблем Королевских ВМФ. «Не русские - наши враги»: британцы обсуждают фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал оговорку Петра Порошенко о «подлости украинского режима». Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о «подлости украинского режима».