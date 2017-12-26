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Россия
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Политика
Лидер сирийской оппозиции может встретиться с Лавровым 27 декабря
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    Лидер сирийской оппозиции может встретиться с Лавровым 27 декабря

    17:56  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  26 Декабря 2017
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    Лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» может встретиться с Лавровым 27 декабря

    Дамаск, 26 декабря. Председатель оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба прибывает в Москву. Об этом рассказал журналистам во вторник представитель движения Монзер Акбик.

    В рамках своего визита сирийский политик собирается провести 27 декабря переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Согласно предварительным данным, стороны обсудят подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии.

    «Глава движения «Завтра» Ахмад Джерба завтра встречается с министром Лавровым… Главные темы для обсуждения  — мирный процесс, деэскалация, гуманитарная ситуация, конгресс нацдиалога в Сочи»,  — цитирует слова Монзера Акбика РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза страны подготовку к проведению в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #лавров
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