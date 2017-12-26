Лидер сирийской оппозиции может встретиться с Лавровым 27 декабря

Дамаск, 26 декабря. Председатель оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмед Джерба прибывает в Москву. Об этом рассказал журналистам во вторник представитель движения Монзер Акбик.

В рамках своего визита сирийский политик собирается провести 27 декабря переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Согласно предварительным данным, стороны обсудят подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии.

«Глава движения «Завтра» Ахмад Джерба завтра встречается с министром Лавровым… Главные темы для обсуждения — мирный процесс, деэскалация, гуманитарная ситуация, конгресс нацдиалога в Сочи», — цитирует слова Монзера Акбика РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза страны подготовку к проведению в Сочи Конгресса национального диалога Сирии.