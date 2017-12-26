Сирия: «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов»

Идлиб, 26 декабря. Группировка «Джебхат ан-Нусра»1 объявила, что все боевики, уклоняющиеся от военных действий, будут задержаны и преданы шариатскому суду.

В заявлении террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), опубликованном подконтрольными исламистам информационными агентствами, указывается, что некоторые члены бандформирования отказываются являться на рибаты (заставы, укрепленные точки) и сражаться против сирийской армии.

Командование «Джебхат ан-Нусры» призвало всех амиров (полевых командиров) провести воспитательную работу с «уклонистами», если боевики не послушаются приказов, то в течение трех суток они будут разоружены и арестованы. Впоследствии боевиков предадут шариатскому суду.

Отмечается, что ситуация на фронте для «Ан-Нусры» складывается не самым лучшим образом, САА при поддержке ВКС РФ и ВВС САР ведет наступление на позиции боевиков в Идлибе с северного и южного направлений.

1 Организация запрещена на территории РФ.