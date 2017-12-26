Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии подтвердила, что боевики сбили военный самолет в провинции Хама
Новости Сирии
Сирия: «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов»

    18:17  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  26 Декабря 2017
    450

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов»

    Идлиб, 26 декабря. Группировка «Джебхат ан-Нусра»1 объявила, что все боевики, уклоняющиеся от военных действий, будут задержаны и преданы шариатскому суду.

    В заявлении террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), опубликованном подконтрольными исламистам информационными агентствами, указывается, что некоторые члены бандформирования отказываются являться на рибаты (заставы, укрепленные точки) и сражаться против сирийской армии.

    Командование «Джебхат ан-Нусры» призвало всех амиров (полевых командиров) провести воспитательную работу с «уклонистами», если боевики не послушаются приказов, то в течение трех суток они будут разоружены и арестованы. Впоследствии боевиков предадут шариатскому суду.

    Отмечается, что ситуация на фронте для «Ан-Нусры» складывается не самым лучшим образом, САА при поддержке ВКС РФ и ВВС САР ведет наступление на позиции боевиков в Идлибе с северного и южного направлений.

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» объявила о предстоящем аресте всех боевиков-«уклонистов»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #вкс рф #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

        18:22   26 Декабря 2017
        542
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        250
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        145
        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        11:09   26 Декабря 2017
        750