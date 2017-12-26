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Россия
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Общество
МЧС назвало причину громкого хлопка над Симферополем
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    МЧС назвало причину громкого хлопка над Симферополем

    17:59  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:00  26 Декабря 2017
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    МЧС назвало причину громкого хлопка над Симферополем

    Симферополь, 26 декабря. В крымском МЧС прокомментировали громкий хлопок, который накануне услышали жители Симферополя.

    По информации источника Федерального агентства новостей, звук появился во время прохождения самолетом звукового барьера. Ситуация находится под контролем. 

    Отметим, что хлопок был слышен во всем городе. Во многих районах сработала сигнализация. В СМИ также появились сообщения о возможном падении метеорита в регионе. Однако они так и не нашли своего подтверждения.

    Автор: Дима Оленин
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    #мчс #крым #симферополь
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