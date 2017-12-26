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Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    19:30  26 Декабря 2017
    2049

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 26 декабря. САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Джебхат ан-Нусры»1 высоту в Идлибе, террористы ИГ1 убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо боевики ССА обезвредили заминированный автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, взяли под контроль высоту в Идлибе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: отбило атаку ССА в Дамаске, убило троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): атакует позиции ИГ в Дамаске, обезвредила заминированный автомобиль в Алеппо.

    Курды: подверглись атакам со стороны ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных вооруженных формирований. По данным военного Twitter-канала (@wateen_media), столкновения противников отмечаются в районе Джобар. Также местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что правительственные войска ведут обстрел зон дислокации боевиков недалеко от города Сакба.

    Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что радикальные исламисты отбили атаку Сирийской свободной армии (ССА) в районе Ялда к югу от Дамаска.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль в городе Джараблус на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает местный источник на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV).

    В окрестностях населенного пункта Таль Мадик продолжаются перестрелки между «свободной армией» и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Ранее сообщалось, что ССА поддерживает турецкая армия. Турция бьет по укрепрайонам курдов при помощи беспилотников, а также проводит артобстрелы позиций YPG.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    На подконтрольных курдским военизированным отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор снова зафиксированы стычки между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1. Военный Twitter-канал (@Nfirstlove) пишет о боях между ИГ и SDF в районе Гариба. Другой источник передает в своем Twitter (@Nfirstlove), что радикальные исламисты напали на позиции «демократической армии» недалеко от поселения Хави Абу Хамам и убили троих бойцов курдского ополчения.

    В поселение Мазлум прибыла гуманитарная помощь, сообщает Almanar News. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт более двух тонн продовольствия.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге и юго-востоке провинции Идлиб. Один из местных источников пишет в Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация атакует позиции радикальных исламистов в окрестностях города Хан Шейхун. Военный Twitter-канал (@jameeldom) сообщает о боевых вылетах ВКС РФ в район населенного пункта Синджар.

    В результате боестолкновений между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры» на юге региона под контроль правительственных войск перешла высота Тель аль-Асвад. Об этом сообщает Telegram-канал (@Today_in_Syria).

    Провинция Хама

    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

    Российская авиация наносит удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось, что под прикрытием ВКС РФ сирийская армия наступает на укрепрайоны исламистов вблизи Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    Боевики Сирийской свободной армии (ССА), открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе города Асила в северной части региона. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@Central_division).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #дейр-эз-зор #идлиб #сса #восточная гута #тахрир аш-шам #ярмук
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    Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 26 декабря 16.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме, на северо-западе Дамаска прекращены боевые действия
    Сирия новости 26 декабря 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Алеппо, жители Ракки сами производят кирпич для восстановления города
    Сирия новости 26 декабря 07.00: боевики планируют устроить потоп в Алеппо, «Нусра» отбила у ИГ поселок в Хаме
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