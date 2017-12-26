Сирия новости 26 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» высоту в Идлибе, террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 26 декабря. САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Джебхат ан-Нусры»1 высоту в Идлибе, террористы ИГ1 убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо боевики ССА обезвредили заминированный автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, взяли под контроль высоту в Идлибе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: отбило атаку ССА в Дамаске, убило троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе, противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): атакует позиции ИГ в Дамаске, обезвредила заминированный автомобиль в Алеппо.

Курды: подверглись атакам со стороны ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальных вооруженных формирований. По данным военного Twitter-канала (@wateen_media), столкновения противников отмечаются в районе Джобар. Также местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress), что правительственные войска ведут обстрел зон дислокации боевиков недалеко от города Сакба.

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что радикальные исламисты отбили атаку Сирийской свободной армии (ССА) в районе Ялда к югу от Дамаска.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль в городе Джараблус на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает местный источник на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV).

В окрестностях населенного пункта Таль Мадик продолжаются перестрелки между «свободной армией» и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Ранее сообщалось, что ССА поддерживает турецкая армия. Турция бьет по укрепрайонам курдов при помощи беспилотников, а также проводит артобстрелы позиций YPG.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдским военизированным отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор снова зафиксированы стычки между бойцами Демократических сил Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1. Военный Twitter-канал (@Nfirstlove) пишет о боях между ИГ и SDF в районе Гариба. Другой источник передает в своем Twitter (@Nfirstlove), что радикальные исламисты напали на позиции «демократической армии» недалеко от поселения Хави Абу Хамам и убили троих бойцов курдского ополчения.

В поселение Мазлум прибыла гуманитарная помощь, сообщает Almanar News. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт более двух тонн продовольствия.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на юге и юго-востоке провинции Идлиб. Один из местных источников пишет в Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация атакует позиции радикальных исламистов в окрестностях города Хан Шейхун. Военный Twitter-канал (@jameeldom) сообщает о боевых вылетах ВКС РФ в район населенного пункта Синджар.

В результате боестолкновений между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами «Ан-Нусры» на юге региона под контроль правительственных войск перешла высота Тель аль-Асвад. Об этом сообщает Telegram-канал (@Today_in_Syria).

Провинция Хама

Российская авиация наносит удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от города Аль-Латамина на севере провинции Хама. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet). Ранее сообщалось, что под прикрытием ВКС РФ сирийская армия наступает на укрепрайоны исламистов вблизи Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе города Асила в северной части региона. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@Central_division).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)