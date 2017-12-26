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Последняя колония Европы: британцу напомнили про Гибралтар в ответ на заявление о Крыме
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    Последняя колония Европы: британцу напомнили про Гибралтар в ответ на заявление о Крыме

    22:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 22:11  26 Декабря 2017
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    Спросите у испанцев про Гибралтар: в России ответили британцу, обвинившему РФ в колонизаторстве

    Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» напомнил британскому журналисту, обвинившему Россию в якобы незаконном присоединении Крыма, что его страна владеет «последней колонией Европы» Гибралтаром.

    Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров ранее в эфире телеканала NewsOne заявил, что у страны есть «особая цивилизационная роль».

    «К сожалению, нам так выпало жить в стране, которая называется страна-фронтир, то есть, мы на границе двух цивилизаций. И теперь уже наши философы говорят о том, что мы вынуждены будем делать даже предложение о какой-то своей особой цивилизационной роли, чтобы сдержать агрессора», — сказал Ехануров.

    Обсуждение этого заявления в студии российского телеканала переросло в спор о Крыме и Гибралтаре. Ведущие программы предложили гостям своей студии оценить это высказывание украинского политика. Первым слово дали обозревателю журнала Newsweek Оуэну Мэтьюсу, который заявил, что Крым к России якобы был присоединен незаконно.

    «Вы совершили стратегическую ошибку. Вы потеряли Украину, и вся Европа встала против вас», — выразил свое мнение обозреватель Newsweek.

    Спросите у испанцев про Гибралтар: в России ответили британцу, обвинившему РФ в колонизаторстве

    Когда слово взял Федоров, он напомнил, что Юрий Ехануров — подданный Великобритании.

    «Я не могу принять этот урок от подданного страны, которая владеет последней колонией Европы — Гибралтаром — и не так давно вела колониальные войны за Фолкленды, — сказал гость программы. — Спросите у Испании про Гибралтар. И учитывайте, пожалуйста, мнение испанцев, которые считают Гибралтар своей территорией. Тот референдум, который проводила Британия, выбивает один из ваших аргументов о том, что референдум в Крыму проходил под дулами автоматов, потому что соотношение британских военных к мирному населению Гибралтара было тысячекратно выше».

    Федоров предложил британцу поинтересоваться, где хочет жить население Гибралтара и где хочет жить население Крыма.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам народного референдума, на котором за присоединение полуострова к РФ проголосовали более 95% пришедших на избирательные участки. Явка составила почти 90%.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #украина #крым #евгений попов #ольга скабеева #петр федоров #оуэн мэтьюс #юрий ехануров
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