Последняя колония Европы: британцу напомнили про Гибралтар в ответ на заявление о Крыме

Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» напомнил британскому журналисту, обвинившему Россию в якобы незаконном присоединении Крыма, что его страна владеет «последней колонией Европы» Гибралтаром.

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров ранее в эфире телеканала NewsOne заявил, что у страны есть «особая цивилизационная роль».

«К сожалению, нам так выпало жить в стране, которая называется страна-фронтир, то есть, мы на границе двух цивилизаций. И теперь уже наши философы говорят о том, что мы вынуждены будем делать даже предложение о какой-то своей особой цивилизационной роли, чтобы сдержать агрессора», — сказал Ехануров.

Обсуждение этого заявления в студии российского телеканала переросло в спор о Крыме и Гибралтаре. Ведущие программы предложили гостям своей студии оценить это высказывание украинского политика. Первым слово дали обозревателю журнала Newsweek Оуэну Мэтьюсу, который заявил, что Крым к России якобы был присоединен незаконно.

«Вы совершили стратегическую ошибку. Вы потеряли Украину, и вся Европа встала против вас», — выразил свое мнение обозреватель Newsweek.

Когда слово взял Федоров, он напомнил, что Юрий Ехануров — подданный Великобритании.

«Я не могу принять этот урок от подданного страны, которая владеет последней колонией Европы — Гибралтаром — и не так давно вела колониальные войны за Фолкленды, — сказал гость программы. — Спросите у Испании про Гибралтар. И учитывайте, пожалуйста, мнение испанцев, которые считают Гибралтар своей территорией. Тот референдум, который проводила Британия, выбивает один из ваших аргументов о том, что референдум в Крыму проходил под дулами автоматов, потому что соотношение британских военных к мирному населению Гибралтара было тысячекратно выше».

Федоров предложил британцу поинтересоваться, где хочет жить население Гибралтара и где хочет жить население Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам народного референдума, на котором за присоединение полуострова к РФ проголосовали более 95% пришедших на избирательные участки. Явка составила почти 90%.