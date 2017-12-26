Европейские компании выполнили финансовые обязательства по «Северному потоку-2»

Москва, 26 декабря. Европейские партнеры «Газпрома» по газопроводу «Северный поток-2» полностью выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«На сегодняшний день со стороны европейских компаний абсолютно четко идет финансирование этого проекта. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году», — передает слова Миллера РИА Новости.

Стоит отметить, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год.