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Россия
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Экономика
Европейские компании выполнили финансовые обязательства по «Северному потоку-2»
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    Европейские компании выполнили финансовые обязательства по «Северному потоку-2»

    18:17  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  26 Декабря 2017
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    Европейские компании выполнили финансовые обязательства по «Северному потоку-2»

    Москва, 26 декабря. Европейские партнеры «Газпрома» по газопроводу «Северный поток-2» полностью выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

    «На сегодняшний день со стороны европейских компаний абсолютно четко идет финансирование этого проекта. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию проекта в 2017 году», — передает слова Миллера РИА Новости.

    Стоит отметить, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #миллер #северный поток-2 #германия #газпром #газопровод
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