Тренды-2018. Президентские выборы — нетривиальный прогноз от Михаила Делягина

Заканчивается 2017 год, наступает новый — 2018-й, одним из основных событий которого, как для нашей страны, так и для всего мира станут президентские выборы в России. Известный политик, политолог, экономист Михаил Делягин отнюдь не является безоговорочным сторонником действующей российской власти. Тем интереснее прогноз Делягина относительно выборов-2018, которым политолог поделился с Федеральным агентством новостей.

— Михаил Геннадиевич, кто из серьезных политиков на ваш взгляд составит «компанию» Владимиру Путину в избирательном бюллетене в марте 2018 года?

— Понятно, что будет [Павел] Грудинин от КПРФ и [Владимир] Жириновский от ЛДПР. Думаю, что пройдет [Григорий] Явлинский. Думаю, что зарегистрируют [Ксению] Собчак.

— А из представителей различных маргинальных партий и течений кто-то, на ваш взгляд, сможет попасть в избирательный бюллетень?

— Может быть, Сурайкина (Максим Сурайкин — кандидат от «Коммунистов России» — прим. ФАН) тоже зарегистрируют, это же коммунист. Это же главный бренд Российской Федерации — коммунисты. Представить себе в бюллетене [не допущенного ЦИК до выборов из-за непогашенной судимости Олега] Лурье или [не допущенного до выборов из-за ошибок в документах Сергея] Полонского не могу, но Ксюша Собчак и Сурайкин — вполне вероятны.

— Вы упомянули двух персонажей с судимостью, а третьего не назвали…

— [Алексей] Навальный не может быть зарегистрирован по закону. Есть же и другие кандидаты. И если бы Центризбирком, в нарушение действующего законодательства, зарегистрировал Навального, то я думаю, кто-то из законных кандидатов обратился бы в суд, чтобы это оспорить. И это бы оспорили. Потому что действительно было расхождение между конституцией и действующим законом. Конституция не вполне дословно воспроизводит положения действующего закона, но Конституционный суд специально сделал разъяснения накануне выборов, что люди с непогашенной судимостью не могут участвовать в выборах. Так что цирк товарища Навального — это просто цирк одного клоуна. И если кто-то этого не понимает, то это его трудности.

— Какую вы прогнозируете явку на выборах, и как на это может повлиять Грудинин?

— Грудинин привлечет людей, которые не имеют отношения к КПРФ, потому что Грудинин — это человек, который привлечет симпатии людей левой идеологии, которые плохо относятся к [Геннадию] Зюганову. Но. Нужно понимать, что все первые секретари КПРФ будут «мочить» Грудинина изо всех сил, потому что он для них — конкурент, он для них — враг. Поэтому, думаю, Грудинин не сильно повлияет на явку, так же, как и Собчак. Чистая прибавка будет два-три процентных пункта. И в целом явка будет где-то 55% — ну, это не так плохо на самом деле.

— Вы прогнозируете, что будет такая низкая явка?

— Ну, почему низкая? Это больше 50%, этого вполне достаточно. Это приемлемая явка. Меньше 50% — это плохо. Но, учитывая, что итог выборов всем известен заранее, явка в 55% весьма хорошая. Я бы сказал так про все, что свыше 55%: «А теперь докажите мне, что это не нарисовано!»

— Поговорим о феномене Собчак. Она вроде бы произносит вполне либеральные и даже ультралиберальные вещи, но либералы что-то ее не жалуют…

— Госпожа Собчак очень четко выразила позицию «офшорной аристократии». Напомню, она еще не была «президентшей», когда сказала: «Я бы запретила эту страну». Она называла русских «быдлом», и она называла русских «генетическим мусором». Это полностью соответствует социально-экономической политике, за которую выступает «офшорная аристократия». Это представители не тех либералов, которые бегают по улицам вслед за [Ильей] Яшиным, высунув свои мокрые языки. Это люди, которые обладают реальными рычагами влияния. И Собчак является их кандидатом.

— Какой процент вы ей «даете» на выборах?

— Сейчас у нее рейтинг на уровне 7,5% — на уровне Жириновского. Но поскольку Жириновский боец, в отличие от нее, то я думаю, что она получит процентов пять.

— Ну, пять процентов — это неплохо для начала…

— Нет, это неплохо для конца. У нее нет перспектив в этой стране.

— А что вы скажете про шансы намеревающегося в четвертной раз баллотироваться Григория Явлинского?

— Про Явлинского гениально «сказал» Черчилль: «Подошло пустое такси, и из него вышел Эттли».

(Известная история, как Уинстон Черчилль после окончания войны сенсационно проиграл выборы лейбористу Клементу Эттли — прим. ФАН.)

Разница между Явлинским и Эттли заключается в том, что Эттли выиграл те выборы, а Явлинский никогда никакие выборы не выиграет. Потому что он идет на выборы не для того, чтобы победить. Он идет на выборы, чтобы напомнить себе самому о своем существовании. Никакой другой функции у него нет. Мой прогноз — менее пяти процентов.

— А как вы представляете первую тройку, если считать, что первое место уже «забронировано»?

— Второй, думаю, будет Грудинин. Третьим, думаю, будет Жириновский. Или наоборот — могу ошибиться. Это зависит от того, придумает ли Владимир Вольфович что-нибудь новое и красивое. С одной стороны, он человек достаточно уставший и болеющий. А с другой стороны — это главный [оппозиционный] политик последних 30 лет.

— А, кто, по-вашему, займет четвертое место?

— Собчак, я думаю.

— Ну, это очень даже неплохо, хотя вы и говорите, что у нее в этой стране нет будущего…

— У нас многие люди голосуют «по приколу». И те, кто голосовал по приколу за Жириновского, пойдут по приколу голосовать за Собчак. В этом отношении Собчак — это «киллер» для Жириновского, но «киллер» очень неудачливый. Потому что Жириновский — это человек, при всех своих пороках, говорящий от сердца. А Собчак — это человек, говорящий от кошелька.

— И в заключение: ваше пожелание будущему президенту.

— Пожелание очень простое. Причем очень смешно: я его высказал в эфире буквально за несколько минут до того, как Путин объявил о своем выдвижении. Вот оно:

«Уважаемый господин президент! Мы все, включая даже ваших врагов, согласны с тем, что коней на переправе не меняют. Но, пожалуйста, не забудьте сменить на переправе ослов!»