Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать стратегические документы с учетом угрозы энергобезопасности страны из-за роста производства СПГ в мире, сообщает пресс-служба Кремля.

«Доклад – до 1 июня 2018 года», — отмечается в материалах.

После этого правительство РФ будет докладывать главе государства о работе по данному вопросу раз в полгода.

В данном случае речь идет о корректировке доктрины энергетической безопасности страны, транспортной стратегии России до 2030 года, проекта энергостратегии РФ на период до 2035 года и проекта генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года.

Властям также необходимо определить главные направления государственной политики в сферах производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, а также темпы развития отечественной СПГ.

Правительству необходимо обеспечить условия для импортозамещения в технологиях и оборудовании для производства СПГ, развития внутреннего рынка СПГ, систем управления, а также операционных систем и ПО на СПГ-заводах.