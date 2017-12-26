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Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
Политика
Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ
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    Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

    18:22  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:22  26 Декабря 2017
    611

    Путин поручил скорректировать доктрину энергобезопасности РФ

    Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поручил скорректировать стратегические документы с учетом угрозы энергобезопасности страны из-за роста производства СПГ в мире, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Доклад – до 1 июня 2018 года», — отмечается в материалах.

    После этого правительство РФ будет докладывать главе государства о работе по данному вопросу раз в полгода.

    В данном случае речь идет о корректировке доктрины энергетической безопасности страны, транспортной стратегии России до 2030 года, проекта энергостратегии РФ на период до 2035 года и проекта генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 года.

    Властям также необходимо определить главные направления государственной политики в сферах производства, транспортировки, хранения и использования СПГ, а также темпы развития отечественной СПГ.

    Правительству необходимо обеспечить условия для импортозамещения в технологиях и оборудовании для производства СПГ, развития внутреннего рынка СПГ, систем управления, а также операционных систем и ПО на СПГ-заводах.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия
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