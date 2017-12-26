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Сирия: боевики ССА заявили о сбитом самолете ВВС САР в Хаме
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    Сирия: боевики ССА заявили о сбитом самолете ВВС САР в Хаме

    17:41  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:52  26 Декабря 2017
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    Сирия: боевики ССА заявили о сбитом самолете ВВС САР в Хаме

    Абу-Дали, 26 декабря. Боевики «Свободной сирийской армии» сообщили о сбитии сирийского военного самолета в районе Абу-Дали.

    Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что боевики группировки «Джейш Идлиб» (входит в состав оппозиционной «Свободной сирийской армии») заявили о том, что им удалось сбить самолет ВВС Сирии в районе населенного пункта Абу-Дали в северной части провинции Хама. Исламисты отметили, что экипаж самолета попал в плен. По информации боевиков был сбит учебно-боевой самолет L-39 «Альбатрос», который используется сирийской авиацией в качестве штурмовика.

    На данный момент сообщение не получило подтверждения в официальных источниках.

    По последним данным, опубликованным боевиками «Джейш Идлиб» («Армия Идлиба») пилот сирийского самолета погиб.

    Сирия: боевики ССА заявили о сбитом самолете ВВС САР в Хаме

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #сса #ввс сар #джейш идлиб
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