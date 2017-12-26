Глава Минобороны Украины похвалился своими достижениями

Киев, 26 декабря. Глава Минобороны Украины Степан Полторак опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook отчет, посвященный итогам работы ведомства в 2017 году.

«Продолжаем последовательное внедрение мероприятий оборонной реформы… Благодарен всем, кто присоединился к процессу реформы оборонного ведомства», — рассказал о достижениях Киева Полторак.

Министр обороны указал на увеличение числа контрактников в рядах ВСУ, улучшение состояния обеспечения украинских силовиков вооружением и техникой, постепенное восстановление военной инфраструктуры, расширение сети специализированных учебных заведений и многое другое.

Согласно опубликованным политиком картинкам, число военных учений, в которых задействованы бойцы Вооруженных силам Украины, возросло на 65%. Кроме того, при проведении подготовки украинская сторона использует 668 стандартов НАТО.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик.