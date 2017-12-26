Путин распорядился утвердить план по локализации оборудования для СПГ-заводов

Москва, 26 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, в том числе утвердить план мер по локализации критически важного оборудования для СПГ-заводов.

Владимир Путин поручил поручил кабинету министров проработать вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ) и доложить о результатах до 1 марта 2018 года. В списке поручений также отмечается, что правительство должно утвердить план мер по локализации критически важного оборудования для СПГ-заводов. Предприятия оборонно-промышленного комплекса необходимо включить в список площадок для производства оборудования для СПГ.