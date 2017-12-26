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Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
Экономика
Путин распорядился утвердить план по локализации оборудования для СПГ-заводов
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    Путин распорядился утвердить план по локализации оборудования для СПГ-заводов

    17:44  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  26 Декабря 2017
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    Путин распорядился утвердить план по локализации оборудования для СПГ-заводов

    Москва, 26 декабря. Глава государства РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству, в том числе утвердить план мер по локализации критически важного оборудования для СПГ-заводов. 

    Владимир Путин поручил поручил кабинету министров проработать вопрос о целесообразности создания на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа (СПГ) и доложить о результатах до 1 марта 2018 года. В списке поручений также отмечается, что правительство должно утвердить план мер по локализации критически важного оборудования для СПГ-заводов. Предприятия оборонно-промышленного комплекса необходимо включить в список площадок для производства оборудования для СПГ. 

    Путин распорядился утвердить план по локализации оборудования для СПГ-заводов

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #кабмин #спг
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