Глава «Газпрома» рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Москва, 26 декабря. «Газпром» уложил более 650 километров морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы с вами начали строительство двух ниток морского участка газопровода у российского побережья, а в настоящее время ведем работу уже в исключительной экономической зоне Турции», — заявил Миллер.

Он также добавил, что к настоящему моменту уложено более 650 километров газопровода, что составляет 35% от общей протяженности морского участка «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство по дну Черного моря в Турцию двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Протяженность морского участка газопровода - около 900 километров.