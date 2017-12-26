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Россия
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Экономика
Глава «Газпрома» рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
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    Глава «Газпрома» рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

    17:33  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  26 Декабря 2017
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    Глава «Газпрома» рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

    Москва, 26 декабря. «Газпром» уложил более 650 километров морской части газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    «Мы с вами начали строительство двух ниток морского участка газопровода у российского побережья, а в настоящее время ведем работу уже в исключительной экономической зоне Турции», — заявил Миллер.

    Он также добавил, что к настоящему моменту уложено более 650 километров газопровода, что составляет 35% от общей протяженности морского участка «Турецкого потока».

    Проект «Турецкий поток» предполагает строительство по дну Черного моря в Турцию двух ниток газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Протяженность морского участка газопровода - около 900 километров.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #турция #миллер #газпром #турецкий поток
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