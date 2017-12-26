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Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
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Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

    Совет Федерации продлил действие маткапитала до 2021 года. РФ начала формирование постоянной группировки на базах в Сирии. СК РФ расследует дело о въезде автобуса в подземный переход. Дети из ДНР посетили правительственную елку в Москве.
    17:53 26 Декабря 2017
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    Совет Федерации продлил действие маткапитала до 2021 года

    Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

    Совет Федерации продлил действие программы материнского капитала до 2021 года.
    В 2020 году маткапитал будет проиндексирован на 4%, выплаты от государства достигнут 471 тысячи рублей.
    Молодые родители смогут использовать материнский капитал на частичное погашение ипотеки, оплату образования ребенка и покупку товаров для социальной адаптации детей-инвалидов.
     

    РФ начала формирование постоянной группировки на базах в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

    Россия начала формирование постоянной группировки войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
    Структура и штат основных пунктов базирования ВКФ РФ были утверждены на прошлой неделе.
    Напомним, что вывод основной части российского контингента из Сирии начался в середине декабря. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские военные справились с поставленной задачей по борьбе с терроризмом. 

    СК РФ расследует дело о въезде автобуса в переход в Москве

    Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

    Главное следственное управление СК РФ занялось расследованием дела о ДТП с автобусом, который въехал в подземный переход в Москве накануне днем.
    Напомним, в результате происшествия погибли 4 человека, 11 были ранены. По факту аварии возбудили уголовное дело. К расследованию подключились лучшие следователи-криминалисты. Ранее очевидцы трагедии рассказали Федеральному агентству новостей подробности случившегося.
     

    Дети из ДНР посетили правительственную елку в Москве

    Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

    Более 40 детей из прифронтового поселка Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) посетили правительственную елку в Москве.
    Многие из ребят потеряли родителей во время конфликта на востоке Украины. Каникулы в Москве стали для них возможностью отдохнуть от войны.
    Организовать поездку в Россию для школьников из Донбасса удалось благодаря поддержке правительства РФ.

     

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