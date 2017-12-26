Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

Молодые родители смогут использовать материнский капитал на частичное погашение ипотеки, оплату образования ребенка и покупку товаров для социальной адаптации детей-инвалидов.

В 2020 году маткапитал будет проиндексирован на 4%, выплаты от государства достигнут 471 тысячи рублей.

Напомним, что вывод основной части российского контингента из Сирии начался в середине декабря. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские военные справились с поставленной задачей по борьбе с терроризмом.

Структура и штат основных пунктов базирования ВКФ РФ были утверждены на прошлой неделе.

Дети из ДНР посетили правительственную елку в Москве

Более 40 детей из прифронтового поселка Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) посетили правительственную елку в Москве.

Многие из ребят потеряли родителей во время конфликта на востоке Украины. Каникулы в Москве стали для них возможностью отдохнуть от войны.

Организовать поездку в Россию для школьников из Донбасса удалось благодаря поддержке правительства РФ.