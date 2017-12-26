Видеодайджест новостей, вечер 26 декабря 2017 года

Совет Федерации продлил действие маткапитала до 2021 года
В 2020 году маткапитал будет проиндексирован на 4%, выплаты от государства достигнут 471 тысячи рублей.
Молодые родители смогут использовать материнский капитал на частичное погашение ипотеки, оплату образования ребенка и покупку товаров для социальной адаптации детей-инвалидов.
РФ начала формирование постоянной группировки на базах в Сирии
Россия начала формирование
постоянной группировки войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» в Сирии. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу
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Структура и штат основных пунктов базирования ВКФ РФ были утверждены на прошлой неделе.
Напомним, что вывод основной части российского контингента из Сирии начался в середине декабря. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские военные справились с поставленной задачей по борьбе с терроризмом.
СК РФ расследует дело о въезде автобуса в переход в Москве
Главное следственное управление СК РФ занялось расследованием дела о ДТП
с автобусом, который въехал в подземный переход в Москве накануне днем.
Напомним, в результате происшествия погибли 4 человека, 11 были ранены. По факту аварии возбудили уголовное дело. К расследованию подключились лучшие следователи-криминалисты. Ранее очевидцы трагедии рассказали Федеральному агентству новостей подробности случившегося
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Дети из ДНР посетили правительственную елку в Москве
Более 40 детей из прифронтового поселка Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) посетили
правительственную елку в Москве.
Многие из ребят потеряли родителей во время конфликта на востоке Украины. Каникулы в Москве стали для них возможностью отдохнуть от войны.
Организовать поездку в Россию для школьников из Донбасса удалось благодаря поддержке правительства РФ.