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Россия
Кабмин до 15 февраля разработает меры поддержки транспорта на СПГ по поручению Путина
Россия
Путин поручил кабмину представить предложения по стимулированию геологоразведки в Арктике
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    Путин поручил кабмину представить предложения по стимулированию геологоразведки в Арктике

    17:42  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:55  26 Декабря 2017
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    Путин поручил кабмину представить предложения по стимулированию геологоразведки в АрктикеМосква, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 1 марта 2018 года представить предложения по стимулированию геологоразведки в Арктике. 

    Как говорится в поручении на сайте Кремля, кабмину также необходимо представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию освоения ресурсной базы и ускоренного развития для реализации перспективных проектов в сфере использования, хранения, транспортировки и производства СПГ на основе применения современных отечественных технологий.

    Напомним, накануне Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о фактическом завершении строительства российских военных объектов в Арктике.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #арктика
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