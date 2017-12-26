Путин поручил кабмину представить предложения по стимулированию геологоразведки в Арктике

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 1 марта 2018 года представить предложения по стимулированию геологоразведки в Арктике.

Как говорится в поручении на сайте Кремля, кабмину также необходимо представить предложения о мерах по дальнейшему стимулированию освоения ресурсной базы и ускоренного развития для реализации перспективных проектов в сфере использования, хранения, транспортировки и производства СПГ на основе применения современных отечественных технологий.

Напомним, накануне Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о фактическом завершении строительства российских военных объектов в Арктике.