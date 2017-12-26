Администрация США потеряла невинность в поставке летального оружия на Украину — эксперт

Вашингтон, 26 декабря. Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми прокомментировал поставки американских противотанковых ракет «Джавелин» на Украину, объяснив, почему военное значение этой помощи сильно преувеличено.

По словам Кедми, несмотря на ряд преимуществ «джавелинов» на определенных расстояниях, эта ракета далеко не самая лучшая в мире. Кроме того, 35 установок, как подчеркнул эксперт, «ничего не решают».

«Вообще противотанковые ракеты ничего не решают», — подчеркнул он, заметив, что вокруг этого вида вооружения создано очень много мифов.

«С ними можно эффективно бороться, если правильно работать с танками, если будут работать сопровождающие войска», — пояснил Кедми в интервью в эфире телеканала «Россия-1».

В этом случае, по его словам, эффект ракеты будут иметь очень слабый эффект, а «против танков лучшее средство только танк». Таким образом, как отмечает «Политнавигатор», Кедми считает, что поставки «джавелинов» можно считать скорее символическим шагом:»если можно поставить эти ракеты, то дальше можно поставить другие виды оружия».