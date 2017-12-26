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Россия
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Общество
Лещенко рассказал, каким был Шаинский в жизни
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    Лещенко рассказал, каким был Шаинский в жизни

    18:03  26 Декабря 2017  /обновлено: 18:03  26 Декабря 2017
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    Лещенко рассказал, каким был Шаинский в жизни

    Москва, 26 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал ушедшего из жизни композитора Владимир Шаинского потрясающим художником, чье творчество навсегда останется с нами.

    Советский композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Хорошо известный, как автор детских песен из мультфильмов про Чебурашку, Крошку Енота и Антошку, композитор написал музыку более чем трем стам песням. Среди серьезных произведений — «Родительский дом» — композиция входит в программу российского исполнителя Льва Лещенко. 

    «Я вчера пел и сегодня буду петь его «Родительский дом». Это программная песня. Всегда ее пою, когда собираются родственники, близкие», — сказал певец, его слова передает «Говорит Москва»

    Лещенко признался, что в последний раз общался с Шаинским года три-четыре назад, но всегда был рад встрече с композитором. До этого он не раз бывал у композитора в гостях. Российский певец добавил, что Шаинский заставлял гостей подтянуться на турнике. Он назвал знаменитого композитора открытым, радушным и светлым человеком, чье творчество навсегда останется с нами.

    Лещенко рассказал, каким был Шаинский в жизни

    Автор: Ирина Селезнева
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    #лещенко #шаинский
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