Лещенко рассказал, каким был Шаинский в жизни

Москва, 26 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал ушедшего из жизни композитора Владимир Шаинского потрясающим художником, чье творчество навсегда останется с нами.

Советский композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Хорошо известный, как автор детских песен из мультфильмов про Чебурашку, Крошку Енота и Антошку, композитор написал музыку более чем трем стам песням. Среди серьезных произведений — «Родительский дом» — композиция входит в программу российского исполнителя Льва Лещенко.

«Я вчера пел и сегодня буду петь его «Родительский дом». Это программная песня. Всегда ее пою, когда собираются родственники, близкие», — сказал певец, его слова передает «Говорит Москва».

Лещенко признался, что в последний раз общался с Шаинским года три-четыре назад, но всегда был рад встрече с композитором. До этого он не раз бывал у композитора в гостях. Российский певец добавил, что Шаинский заставлял гостей подтянуться на турнике. Он назвал знаменитого композитора открытым, радушным и светлым человеком, чье творчество навсегда останется с нами.