Тренды-2018. Дорогая нефть будет выгодна бюджету и экспортерам. Колонка Анны Кокоревой

Федеральное агентство новостей подводит итоги уходящего 2017 года. Благодаря чему в России рекордно снизилась инфляция и почему отечественной экономике нужен слабый рубль, в своей статье рассуждает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Если рассматривать макроэкономические показатели, в 2017 году Россия показала неплохие результаты. Мы ожидаем рост ВВП на уровне 1,8%, если рассматривать прошлогоднее увеличение этого показателя, это достаточно хороший итог.

Наблюдается рост промышленного производства. Стоит отметить, что наиболее крупными игроками рынка промышленности являются добывающие и обрабатывающие компании, как и до кризиса. То есть, фактически, несмотря на планы правительства снизить зависимость экономики от экспортеров сырья и увеличить доходы от других производств, пока что сделать этого не удалось.

Проблемы наблюдаются в металлургической отрасли, они обусловлены негативной внешней конъюнктурой — цены на металлы остаются низкими.

Также сложности существуют и в строительной отрасли — стройматериалы не особо востребованы из-за сокращения темпов строительства жилья. По сравнению с прошлым годом, рынок жилой недвижимости демонстрирует снижение.

Что касается полезных ископаемых, за последние месяцы незначительно снизилась добыча газа, что также повлияло на статистику промышленного производства.

Отдельно стоит выделить кризис в розничной торговле. В связи с падением реальных доходов населения тренд снижения количества сделок на рынке розничных продаж сохраняется. Это значит, что людям не хватает наличных денежных средств. В связи с этим мы видим рост потребительского кредитования. Конечно, еще одна причина роста этого показателя — снижение кредитных ставок, но тем не менее, отсутствие свободных денежных средств вынуждает людей брать кредиты. Снижение реальных доходов привело к снижению среднего чека у ритейлеров: люди меньше покупают и продолжают экономить. Из-за этого многие ритейлеры оказались в затруднительном положении.

Благодаря усилиям Центробанка значительно снизилась инфляция: по состоянию на конец года ее уровень опустился ниже целевого показателя и составляет 2,6%. Несмотря на это, мы ожидаем, что в начале 2018 года инфляция вырастет за счет сезонного фактора и за счет снижения эффекта, обусловленного избытком урожая.

Финансовые власти в течение года демонстрировали различную риторику. Минфин и Минэкономразвития в своих прогнозах были более оптимистичны, нежели ЦБ. Это связано с тем, что Центробанк в своих прогнозах придерживается более пессимистичного языка, потому что предыдущий опыт показал, что оптимистичные, повышенные показатели, заложенные в прогнозы, при возникновении и реализации различных рисков приводят к негативным явлениям в экономике. Центробанк исходит из наиболее пессимистичных сценариев. Более того, ЦБ, Минэкономразвития и Минфин используют разные подходы для оценки ситуации, и методика прогнозирования различных ведомств может существенно отличаться. Что касается прогнозов, связанных с уровнем инфляции, я бы больше доверяла цифрам, которые приводит регулятор.

Негативное воздействие на рубль могут оказать дополнительные санкции США, этот вопрос будет рассматриваться америкнскими властями в феврале. Есть предпосылки утверждать, что рубль в 2018 году будет ослабевать, потому что экономика РФ нуждается в слабом рубле. Высокая стоимость нефти, если цена на «черное золото» сохранится на текущих отметках, будет выгодна и бюджету страны, и экспортерам.

Уровень безработицы в 2017 году по сравнению с 2016 снизился на 0,3%. При кризисных явлениях в экономике стабильный уровень безработицы — это не позитивный фактор.

Довольно высоки шансы снижения ключевой ставки до 7%. Это приведет к снижению стоимости заемных средств, однако неизбежно повлечет за собой снижение доходности по депозитам.

Что касается оттока денежных средств, в некоторой степени он будет наблюдаться, поскольку Россия продолжит платить по своим внешним долгам, как по корпоративным, так и по государственным. Тем не менее, стоит отметить, что в 2017 году, согласно сведениям Центробанка, наблюдается приток иностранных инвестиций, что свидетельствует о том, что Россия привлекательна для иностранного инвестора.

Учитывая политику Центробанка, который снижает ключевую ставку, интерес к ряду инструментов будет ослабевать, поскольку финансовые власти в развитых странах наоборот поднимают ставку.

Если стоимость нефти сохранится на уровне 60-65 долларов за баррель, можно ожидать экономического роста в районе 1,5-2%.

Более уверенные прогнозы можно будет делать в феврале, когда США определятся с политикой в отношении санкций против России. Пока что мы не знаем, что это будут за санкции: возможно, дискриминационные ограничения не повлекут за собой серьезных последствий для экономики РФ, но возможен и иной сценарий.