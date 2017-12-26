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Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» получили двое суток на выполнение всех условий капитуляции
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    Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» получили двое суток на выполнение всех условий капитуляции

    17:36  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:36  26 Декабря 2017
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    Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» получили двое суток на выполнение всех условий капитуляции

    Дамаск, 26 декабря. Командование Сирийской арабской армии дало боевикам «Джебхат ан-Нусры»1 48 часов на выполнение всех пунктов капитуляции в районе Бейт-Джинн.

    Иранский информационный портал FASRnews сообщил, что командование САА после окружения «кармана» Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск поставило ряд условий перед боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которые согласились сдаться войскам.

    Исламисты, согласившиеся сложить оружие, могут воспользоваться правом на амнистию, несогласные будут эвакуированы в провинции Идлиб и Даръа. Террористы, попавшие в район Бейт-Джинн из Израиля через провинцию Даръа, обязаны вернуться обратно тем же самым путем. САА восстанавливает контроль над всеми базами и военными объектами в долине на состояние до 2011 года. Все боевые действия в Бейт-Джинн прекращаются на 72 часа.

    Отмечается, что командующий силами «Джебхат ан-Нусры» в данном районе Абу аль-Дардаа признал полное поражение группировки на юго-западе Дамаска.

    Сирия: боевики «Джебхат ан-Нусры» получили двое суток на выполнение всех условий капитуляции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра
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