Военный эксперт рассказал, за счет чего российские «Тополя» станут «быстрее и смертоноснее»

Расчет РВСН (ракетных войск стратегического назначения — прим. ФАН) провел запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь» в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР, сообщает российское военное ведомство. По мнению эксперта, в будущем ракета может стать «быстрее и смертоноснее» благодаря программе совершенствования боеголовок.

Во время пуска наши военные испытали как саму ракету, так и системы, которые в будущем сделают российские «Тополя» еще эффективнее, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Боевым расчетом РВСН с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в документе Минобороны.

Во время испытаний, как стало известно, были получены экспериментальные данные, которые могут использоваться для разработки эффективных средств преодоления ПРО противника.

«Время от времени наши РВСН проводят учебно-боевые пуски баллистических ракет для проверки работоспособности существующих систем, а также запускают те комплексы, которые проходят по программе модернизации. После постановки ракеты на боевое дежурство, она начинает постепенно изнашиваться, так как ядерный боевой блок оказывает деструктивное влияние на работу боевых вычислителей, которые определяют ориентацию и выстраивают полет ракеты по баллистической траектории», — поясняет ситуацию Леонков.

Кроме того, военный аналитик напоминает, что в Российской Федерации в настоящее время реализуется программа совершенствования боеголовок уже находящихся на вооружении ракетных комплексов.

«Тополь», который запускался в сентябре, оставил в районе наших южных регионов примечательный инверсионный след. Дело в том, что во время полета боевого блока в верхних слоях атмосферы, вокруг него создается так называемый кокон или поле плазмы, которое и расцвечивает вечернее небо красивыми росчерками. Так испытываются системы преодоления существующих ПВО и ПРО противника», — продолжает военный аналитик.

По словам собеседника ФАН, во время испытательных пусков на ракету устанавливается учебная боеголовка с множеством датчиков, позволяющих считывать телеметрию. Полученные сведения при передаче на наземные станции управления не только подтверждают характеристики ракет и их разгонных блоков, но предоставляют данные для последующей модернизации МБР.

К слову, кроме испытаний систем управления полетами, расчеты РВСН проводят исследования новых элементов топлива. Алексей Леонков отмечает, что при создании ракетного топлива широко применяются нанотехнологии.