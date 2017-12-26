Ливанов о Шаинском: Он просто излучал энергию

Москва, 26 декабря. Российский актер Василий Ливанов прокомментировал новость о смерти известного композитора Владимира Шаинского.

«Володя Шаинский был человеком очень яркой индивидуальности с невероятно положительной жизненной энергией, он просто излучал эту энергию», — заявил он в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам актера, Шаинский был очень общительным и контактным человеком. Он замечательно чувствовал жанровость вещей, поэтому они всегда были очень популярны.

Ранее сообщалось, что сын Владимира Шаинского прокомментировал смерть композитора. По словам Вячеслава Шаинского, 93-летний композитор скончался от онкологического заболевания.

Владимир Шаинский получил широкую известность как авто композиций в известных российских фильмах и мультфильмах.