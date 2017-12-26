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Россия
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Общество
Ливанов о Шаинском: Он просто излучал энергию
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    Ливанов о Шаинском: Он просто излучал энергию

    17:27  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  26 Декабря 2017
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    Ливанов о Шаинском: Он просто излучал энергию

    Москва, 26 декабря. Российский актер Василий Ливанов прокомментировал новость о смерти известного композитора Владимира Шаинского.

    «Володя Шаинский был человеком очень яркой индивидуальности с невероятно положительной жизненной энергией, он просто излучал эту энергию», — заявил он в комментарии телеканалу «Звезда».

    По словам актера, Шаинский был очень общительным и контактным человеком. Он замечательно чувствовал жанровость вещей, поэтому они всегда были очень популярны.

    Ранее сообщалось, что сын Владимира Шаинского прокомментировал смерть композитора. По словам Вячеслава Шаинского, 93-летний композитор скончался от онкологического заболевания.

    Владимир Шаинский получил широкую известность как авто композиций в известных российских фильмах и мультфильмах.

    Автор: Дима Оленин
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    #ливанов #шаинский
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