Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение присвоить пресс-секретарю министерства иностранных дел страны Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

В документе также говорится о том, что российским дипломатам Владимиру Барбину (посол по особым поручениям МИД РФ), Левану Джигаряну (посол в Иране), Юрию Сентюрину (статс-секретарь – заместитель главы Минэнерго РФ) и Нурмахмаду Холову (посол в Катаре) был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин наградил известного путешественника и писателя Федора Конюхова орденом Почета.