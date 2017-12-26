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Россия
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Россия
Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг
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    Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

    17:12  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:12  26 Декабря 2017
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    Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

    Москва, 26 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение присвоить пресс-секретарю министерства иностранных дел страны Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

    В документе также говорится о том, что российским дипломатам Владимиру Барбину (посол по особым поручениям МИД РФ), Левану Джигаряну (посол в Иране), Юрию Сентюрину (статс-секретарь – заместитель главы Минэнерго РФ) и Нурмахмаду Холову (посол в Катаре) был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин наградил известного путешественника и писателя Федора Конюхова орденом Почета.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #захарова
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