Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет на 2018 год

Екатеринбург, 26 декабря. Городская дума Екатеринбурга приняла бюджет на 2018 год большинством голосов.

Доходы областной столицы составляют 36,5 миллиардов рублей, расходы - 37,4 миллиардов. Большая часть бюджета, а именно, 66 процентов, будет направлено на

социальную сферу. В свою очередь, на образование выделят 18,6 миллиарда, на социальную политику - 3,7 миллиарда, на ЖКХ - 2 миллиарда рублей. Также власти города 975 миллионов рублей потратят на здравоохранение и 130 миллионов выделят на охрану окружающей среды. Заместитель главы администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков отметил: