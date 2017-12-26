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Россия
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Экономика
Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет на 2018 год
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    Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет на 2018 год

    17:03  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  26 Декабря 2017
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    Гордума Екатеринбурга утвердила бюджет на 2018 год

    Екатеринбург, 26 декабря. Городская дума Екатеринбурга приняла бюджет на 2018 год большинством голосов.

    Доходы областной столицы составляют 36,5 миллиардов рублей, расходы - 37,4 миллиардов. Большая часть бюджета, а именно, 66 процентов, будет направлено на

    социальную сферу. В свою очередь, на образование выделят 18,6 миллиарда, на социальную политику - 3,7 миллиарда, на ЖКХ - 2 миллиарда рублей. Также власти города 975 миллионов рублей потратят на здравоохранение и 130 миллионов выделят на охрану окружающей среды. Заместитель главы администрации по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков отметил:

    «Бюджет традиционно социальный. Мы выдерживаем это направление более пяти лет. Мы договорились с правительством области, что не менее 1,5 миллиардов рублей будет выделяться на ремонты дорог как в центре, так и на периферии».

    Автор: Ксения Пудовкина
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