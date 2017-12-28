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Сирия возрождает историю: корреспондент ФАН осмотрел Дамаск с министром туризма САР и делегацией ООН
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    Сирия возрождает историю: корреспондент ФАН осмотрел Дамаск с министром туризма САР и делегацией ООН

    8:00  28 Декабря 2017
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    В Дамаске прошла встреча министра туризма САР и представителя ООН

    В Дамаске прошли переговоры между министром туризма Сирии Бишром Риядом Язиджи и генеральным секретарем Всемирной туристской организации, специализированного учреждения ООН, Талебом Аль-Рифаи. В ходе встречи делегации сторон посетили главные достопримечательности сирийской столицы и обсудили проблемы восстановления отдельных памятников истории и в целом сектора туризма в арабской республике. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР присоединился к делегациям и прислал в редакцию эксклюзивные фото- и видеоматериалы, записанные в ходе встречи.

    В Дамаске прошла встреча министра туризма САР и представителя ООН

    Язиджи в рамках переговоров заявил о том, что в ближайшее время необходимо сосредоточить усилия на развитии делового и религиозного туризма в Сирии, поскольку данные направления являются важными инструментами для скорейшего налаживания мирной жизни в районах республики, освобожденных Сирийской арабской армией (САА) и российскими ВКС от террористов. Он также рассказал о работе министерства туризма страны, направленной на восстановление главных достопримечательностей и культурных объектов САР, а также на повышение качества услуг в данной сфере. Все усилия предпринимаются в рамках национальной программы, цель которой — развитие внутреннего туризма.

    Аль-Рифаи, в свою очередь, подчеркнул важность этой деятельности, отметив, что результатом данной работы станут повышение знаний у местного населения об их истории, традициях и культуре. По его мнению, данное направление очень перспективно и имеет возможности для выгодных вложений со стороны иностранных инвесторов.

    В Дамаске прошла встреча министра туризма САР и представителя ООН

    Сирийский министр также рассказал о готовящихся проектах, которые будут реализованы в целях развития туристического сектора в различных регионах страны, прежде всего — в Дамаске, Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Стороны, кроме того, обсудили общий масштаб ущерба, нанесенного культурному фонду САР террористами, и поговорили о проблемах, с которыми может столкнуться правительство страны в ходе реализации программ по восстановлению исторического наследия арабской республики.

    В Дамаске прошла встреча министра туризма САР и представителя ООН

    После непосредственно переговоров министр Аль-Язиджи и делегация Всемирной туристской организации во главе с Талебом Аль-Рифаи отправились в Национальный центр визуальных искусств в Дамаске, сотрудники которого рассказали им о различных мероприятиях, проводимых там. Затем они также посетили ряд культурных и исторических объектов в Старом городе столицы, в том числе древний рынок Сук Аль-Хамидия, мечеть Омейядов, президентский дворец Аль-Азм и особняк Бейт-Низам, который является одним из старейших зданий Дамаска.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #оон #дамаск #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #бишр язиджи #мечеть омейядов #талеб аль-рифаи
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