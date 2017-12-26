Группу избирателей сформировали в поддержку выдвижения Путина

Москва, 26 декабря. Во вторник на официальном собрании была сформирована группа избирателей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина.

«На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы, — сказала руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. — В зале находится 668 человек».

Шмелева была избрана председателем инициативной группы, руководитель организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова — секретарем.

Затем инициативная группа единогласно проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

В группу также вошли модельер Валентин Юдашкин, депутат Николай Валуев, пианист Денис Мацуев, певица Валерия, артист Иосиф Кобзон, сенатор Алексей Пушков, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, певица Полина Гагарина, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, депутат Владислав Третьяк, артист Михаил Боярский, передает РИА Новости.