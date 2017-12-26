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Россия
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Россия
Группу избирателей сформировали в поддержку выдвижения Путина
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    Группу избирателей сформировали в поддержку выдвижения Путина

    17:28  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:28  26 Декабря 2017
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    Группу избирателей сформировали в поддержку выдвижения Путина

    Москва, 26 декабря. Во вторник на официальном собрании была сформирована группа избирателей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина.

    «На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы, — сказала руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. — В зале находится 668 человек».

    Шмелева была избрана председателем инициативной группы, руководитель организации «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова — секретарем.

    Затем инициативная группа единогласно проголосовала за создание группы избирателей в поддержку выдвижения Путина.

    В группу также вошли модельер Валентин Юдашкин, депутат Николай Валуев, пианист Денис Мацуев, певица Валерия, артист Иосиф Кобзон, сенатор Алексей Пушков, сенатор Светлана Журова, Артур Чилингаров, певица Полина Гагарина, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, депутат Владислав Третьяк, артист Михаил Боярский, передает РИА Новости.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #выборы-2018
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